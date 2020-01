Ore di ansia a Flumeri, 16enne scomparsa nel nulla (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoFlumeri (Av) – Ore di ansia a Flumeri, in provincia di Avellino, per la scomparsa di una ragazza di 16 anni. La ragazza è uscita questa mattina per andare a scuola ad Ariano Irpino, ma in classe non ci è mai arrivata. Attraverso il suo profilo Facebook il padre ha lanciato il grido d’aiuto: “Cortesemente chi sa qualcosa di Lidia o ha qualche informazione che ci può aiutare a sapere dove si trova, mi chiami. Stiamo aspettando i carabinieri… Chiamatemi a questo numero 3331501164”. Lidia indossa pantalone nero, felpa nera con cappuccio, giubbotto dello stesso colore e scarpe da ginnastica bianche, porta gli occhiali e non ha con sé il cellulare L'articolo Ore di ansia a Flumeri, 16enne scomparsa nel nulla proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

Giulia_Dazzi : RT @honestly_seb5: La curiosità del venerdì La speranza del sabato L’ansia atroce della domenica fin dalle prime ore del giorno. Formula… - Selfcar3B : -non studiare sul letto o sul divano, ma sul tavolo (studiare sul letto o sul divano ti rende più stanco) -riposa… - mmondkind : ogni volta per scrivere una mail ad un prof ci sto su le ore, che ansia avere ansia -