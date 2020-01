Onda calda sul nord-est USA, temperature eccezionali per il periodo (Di sabato 11 gennaio 2020) CRONACHE METEO: fa impressione l'Ondata di caldo in arrivo sul nord-est statunitense, che rischia di far raggiungere alle temperature dei nuovi record di caldo per questa prima metà del mese di Gennaio. Forti correnti sud orientali hanno infatti fatto risalire i valori termici lungo la fascia orientale statunitense, fino a punte di 15/18°C superiori alla norma. Le temperature hanno raggiunto, il 10 Gennaio, valori di 24/25°C in Texas e di 26/27°C in Florida; più a nord si sono raggiunti valori di 14/19°C, ed il caldo (relativo) è arrivato a lambire le zone settentrionali quali New York (8°C) e Chicago (10°C). La temperatura media massima di Chicago, in Gennaio, è di soli -0,5°C. Questa Ondata di caldo con valori termici quasi primaverili verrà spazzata via nei prossimi giorni dall'arrivo di un intenso fronte freddo, seguito poi da altre Ondate successive ... Leggi la notizia su meteogiornale

