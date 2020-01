Mozzarella di Bufala Dop ritirata dal Canada: falso allarme di batterio Listeria (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl 29 novembre scorso l’associazione a difesa dei consumatori aveva segnalato il ritiro a scopo precauzionale ad opera della Canadian Food Inspection Agency (CFIA), l’agenzia per la sicurezza alimentare canadese, del lotto 319 con data di scadenza 15/12/2019 di Mozzarella di Bufala Campana Dop marchio “Cilento” prodotta in Italia, per possibile contaminazione da batterio Listeria monocytogenes. Dopo le analisi operate anche dalle autorità sanitarie italiane giunte dopo la pubblicazione della nostra segnalazione, è pervenuta la seguente precisazione della società Cilento Spa che riportiamo nei passi salienti. “Precisiamo e relazioniamo i seguenti punti. La procedura di allerta generata in Canada può ritenersi conclusa con esiti conformi: è ESCLUSO un potenziale rischio di contaminazione su altri ... Leggi la notizia su anteprima24

