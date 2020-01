conferenza internazionale di Berlino sulla Libia "può essere il preludio per un processo più lungo". Lo ha annunciato la cancelliera Merkel che ha anche incassato il sostegno del russo Putin, che ha chiesto la partecipazione dei Paesi veramente interessati alla pace. Accordo anche per fare di tutto per mantenere l'intesa sul nuleare iraniano Tra i due leader anche un confronto sul gasdotto Nord Stream 2,che sarà completato nel 2021, per fornire gas dalla Russia alla Germania. Un progetto da 11 mldi di dollari, ostacolato dagli Usa.(Di sabato 11 gennaio 2020) Lainternazionale di Berlino sulla"può essere il preludio per un processo più lungo". Lo ha annunciato la cancellierache ha anche incassato il sostegno del russo, che ha chiesto la partecipazione dei Paesi veramente interessati alla pace. Accordo anche per fare di tutto per mantenere l'intesa sul nuleare iraniano Tra i due leader anche un confronto sul gasdotto Nord Stream 2,che sarà completato nel 2021, per fornire gas dalla Russia alla Germania. Un progetto da 11 mldi di dollari, ostacolato dagli Usa.(Di sabato 11 gennaio 2020)

TelevideoRai101 : Merkel-Putin: ok a conferenza su Libia - carlodesdorides : RT @mastrobradipo: #Libia, accordo tra #Putin e #Merkel per la Conferenza di pace a Berlino. Dai due anche l'impegno comune per salvare l'a… - giudefilippi : RT @mastrobradipo: #Libia, accordo tra #Putin e #Merkel per la Conferenza di pace a Berlino. Dai due anche l'impegno comune per salvare l'a… -