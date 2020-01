LIVE Spagna-Australia, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Kyrgios-Bautista 1-6 4-5, più tardi Nadal contro De Minaur (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Prima vincente al centro di Kyrgios che ora però è costretto a strappare il servizio a Bautista. A-40 Prima e dritto vincente per l’Australiano. 40-40 Dritto in cross di Kyrgios troppo stretto. A-40 Ace di Kyrgios che ha messo il pilota automatico al servizio! 40-40 Bautista micidiale con il passante a punire l’ennesimo tentativo errato di serve and volley da parte di Kyrgios. A-40 Non c’è due senza tre! Kyrgios non vuole mollare. 40-40 Secondo ace consecutivo dell’Australiano per allungare la partita! 30-40 Kyrgios annulla il primo con il suo decimo ace. 15-40 Scappa via il dritto a Kyrgios, due match point per lo spagnolo. 15-30 Rovescio di Bautista che danza sul nastro e non passa. 0-30 Prova il tutto per tutto con il rovescio lungolinea Kyrgios ma non trova il campo. 0-15 Passante pazzesco di Bautista che ... Leggi la notizia su oasport

