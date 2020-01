L’Inter frena con l’Atalanta e finisce 1-1 /I risultati (Di domenica 12 gennaio 2020) Milano, 11 gen. – (Adnkronos) – L’Inter frena la sua corsa non andando oltre al pareggio per 1-1 contro un’ottima Atalanta, padrona del campo nel secondo tempo. A San Siro i padroni di casa in vantaggio con Lautaro Martinez dopo soli 4′ vengono raggiunti alla mezz’ora della ripresa da Gosens. A due minuti dal 90′ Handanovic para un rigore a Muriel salvando la sua squadra dal secondo ko in campionato. I nerazzurri salgono così a quota 46 in classifica con un punto di vantaggio sulla Juventus che, vincendo a Roma domenica, potrebbe conquistare il platonico titolo di campione d’inverno. I bergamaschi invece agganciano i giallorossi al 4° posto con 35 punti. I padroni di casa partono con il piede schiacciato sull’acceleratore e dopo 23 secondi colpiscono il palo con Lukaku. Il gioco però era fermo per un fallo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

