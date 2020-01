Iran, il “mediatore segreto” esce allo scoperto: Abe vola in Medio Oriente (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Medio Oriente è una polveriera. Gli Stati Uniti hanno eliminato con un raid mirato il generale Iraniano Qassem Soleimani mentre l’Iran ha risposto lanciando una pioggia di missili sulle basi militari americane in Iraq. Il rischio che possa scatenarsi un conflitto tra Washington e Teheran è alto, anche se l’amministrazione Trump ha fatto sapere che il presidente Usa non intende scatenare né cercare alcuna guerra con gli Ayatollah. In ogni caso, quanto sta accadendo in queste settimane nella regione Mediorientale non riguarda soltanto Stati Uniti e Iran. Ci sono infatti anche altri Paesi che seguono con molto interesse l’evolversi della situazione, come ad esempio il Giappone. Tokyo sa bene che l’Iran rappresenta un alleato fondamentale per l’approvvigionamento energetico nazionale, visto e considerando che l’80% delle importazioni di petrolio ... Leggi la notizia su it.insideover

