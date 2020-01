Il patrimonio di Harry e Meghan (Di sabato 11 gennaio 2020) Il patrimonio (stimato) di Harry e Meghan, i duchi ‘in fuga’ dalla Famiglia Reale. La coppia vuole l’indipendenza economica (ma parte con le spalle ben coperte). Ha fatto notizia e sicuramente farà la storia la decisione di Harry e Meghan di lasciare la Famiglia Reale inglese. Un evento senza precedenti che ha imbarazzato e non poco la Corona. La coppia più discussa del momento ha deciso di fare un passo indietro rassegnando le dimissioni da Reali per vivere in modo indipendente. E magari più riservato. Il patrimonio di Harry e Meghan Stando alle cifre a disposizioni, verosimili ma non confermate ufficialmente, Harry incasserebbe dalla Famiglia Reale due milioni di euro di sterline l’anno, ossia gli introiti del Ducato di Cornovaglia. Se anche la Royal Family dovesse tagliare i fondi è realistico pensare che il Duca si sia messo da parte una discreta ... Leggi la notizia su newsmondo

