Grey's anatomy, l'ultima puntata di Karev è già andata in onda? (Di sabato 11 gennaio 2020) Alla notizia shock giunta ieri che Justin Chambers ha lasciato Grey's anatomy dopo 15 anni e 16 stagioni, se ne aggiunge un'altra, in realtà più avvolta nel mistero e che, se confermata, segnerebbe un epilogo alquanto deludente per uno dei personaggi del cast fisso del medical drama della Abc.Secondo TvLine, infatti, l'uscita di scena di Alex Karev sarebbe già andata in onda: sarebbe accaduto nell'episodio andato in onda il 14 novembre scorso (in Italia il 16 dicembre su Fox Life), senza che si facesse minimamente cenno alla possibilità che quella sarebbe stata l'ultima occasione di vedere il personaggio. La Abc, però, non ha confermato la notizia.Grey's anatomy, l'ultima puntata di Karev è già andata in onda? pubblicato su TVBlog.it 11 gennaio 2020 11:49. Leggi la notizia su blogo

