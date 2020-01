Grande Fratello Vip 4: i nominati della seconda puntata: Patrick Ray Pugliese e Salvo Veneziano (Di sabato 11 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4 i nominati della seconda puntata sono: Patrick Ray Pugliese e Salvo Veneziano. Come si vota? (video) A distanza di due giorni è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 4, venerdì 10 gennaio su Canale 5, con gli altri ingressi nella casa. In studio al timone del programma troviamo sempre Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo. In un regolamento super contorto che sembra richiamare i regolamenti in costante cambiamento di Amici, la puntata di ieri si è conclusa con le nomination da parte dei concorrenti. Cinque uomini della casa hanno dovuto scegliere una donna, la più votata è stata Rita Rusic, che a sua volta aveva il compito di nominare due ex-gieffini. Lei ha scelto Patrick Ray Pugliese e Salvo Veneziano, ma non finisce qui perchè nella prossima puntata chi perde il televoto uscirà dalla casa, l’altro che si salva invece entrerà ... Leggi la notizia su dituttounpop

