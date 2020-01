De Laurentiis saluta Demme: “Benvenuto Diego!” (Di sabato 11 gennaio 2020) L’acquisto di Diego Demme è finalmente ufficiale. A dargli il benvenuto, su Twitter, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Un tweet atteso unicamente per ufficializzare il nuovo arrivato, visto che già ieri aveva sostenuto le visite mediche e dunque era già da considerare prossimo a vestire la maglia azzurra. Non resta che aspettare l’ufficializzazione per l’altro acquisto del Napoli, Stanislav Lobotka. Benvenuto Diego! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 11, 2020 L'articolo De Laurentiis saluta Demme: “Benvenuto Diego!” ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

Salvato95551627 : RT @napolista: De Laurentiis saluta Demme: “Benvenuto Diego!” Il presidente del Napoli accoglie ufficialmente il nuovo acquisto del club su… - napolista : De Laurentiis saluta Demme: “Benvenuto Diego!” Il presidente del Napoli accoglie ufficialmente il nuovo acquisto de… -