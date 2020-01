Cielo di Gennaio 2020: i fenomeni visibili nell’arco del mese (Di sabato 11 gennaio 2020) Cielo di Gennaio 2020: i fenomeni visibili nell’arco del mese Dopo un mese ricco di eventi astronomici come quello di dicembre, il Cielo di Gennaio non sarà meno animato del precedente. La prima luna piena dell’anno che è coincisa con un’eclissi, le prime stelle cadenti del 2020 e Venere che ancora domina il nostro Cielo serale. A differenza di questi ultimi mesi, che sono stati ricchi di piogge e cieli coperti ma relativamente clementi per quanto riguarda le tipiche temperature invernali, il mese di Gennaio si farà sentire in maniera molto più rigida ponendo seri problemi per chiunque voglia allontanarsi dalle luci cittadine e passare in tenda una lunga e fredda notte astronomica. LEGGI ANCHE: Formazione dei pianeti: il tassello mancante. I dettagli della scoperta Le comete più luminose del Cielo di Gennaio C/2017 T2 PANSTARRS, con magnitudine +9.9, sarà la cometa ... Leggi la notizia su termometropolitico

