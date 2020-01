Trasferimento tecnologico, gara Mise: 7,5 milioni per progetti di potenziamento (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha pubblicato il nuovo bando Uffici di Trasferimento tecnologico per finanziare progetti di potenziamento e capacity building degli uffici di Trasferimento tecnologico delle università italiane, degli enti pubblici di ricerca italiani e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs). Il bando mette a disposizione 7.555 milioni di euro, di cui 555.000 euro di cofinanziamento da parte del Ministero della salute. Le domande di concessione devono essere presentate entro il 14 febbraio 2020. L'articolo Trasferimento tecnologico, gara Mise: 7,5 milioni per progetti di potenziamento proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

