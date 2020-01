“Potevamo morire tutti ma non lui”. Vieni da me, il super ospite si commuove in studio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Momento di commozione per Ciccio Graziani che è stato ospite di Caterina Balivo nella puntata di Vieni da me di venerdì 10 gennaio 2020. Il campione del mondo del 1982, durante l’intervista, ha parlato del suo amico ed ex compagno della Nazionale Gaetano Scirea che è morto in un incidente stradale. Ha fatto fatica a trattenere le lacrime, Ciccio Graziani che ha definito il suo amico un “leader silenzioso all’interno dello spogliatoio”. Da Caterina Balivo Ciccio Graziani ha raccontato un momento particolare: “Quando parlo di lui mi emoziono. Stavo dormendo, alle 4 mi svegliai e dissi a mia moglie di averlo sognato. Lo sentivo con noi, in camera con noi. Mia moglie mi disse di rimettermi a dormire. Io dopo un po’ le dissi che il sogno era talmente reale che lo sentivo accanto”. Fu qualcosa di speciale che fece scattare una scintilla a Graziani. E successe qualcosa di davvero speciale. ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

