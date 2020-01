Napoli, chi è Antonio Pio Daniele: il classe 2002 tra i convocati di Lazio-Napoli (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Sorpresa nella lista dei convocati di mister Gennaro Gattuso in vista della trasferta contro la Lazio. A sostituire l’infortunato Meret ci sarà infatti Antonio Pio Daniele, portiere classe 2002 proveniente della Primavera azzurra. Nativo di Massa di Somma, il 17enne Daniele non è in assoluto alla prima panchina con i big. Il ragazzo infatti fu convocato già in occasione di Napoli-Roma del 28 ottobre 2018. A quei tempi il tecnico dei partenopei era Carlo Ancelotti e l’estremo difensore massese aveva addirittura 16 anni. Messosi in luce nelle giovanili azzurre, Antonio Pio Daniele in questa stagione ha difeso la porta del Napoli Primavera per tre delle sei gare del girone di Youth League. Altri tre gettoni li ha invece collezionati in Coppa Italia Primavera. La scorsa stagione ha debuttato con la formazione Under 17 azzurra nella ... Leggi la notizia su anteprima24

VincenzoDeLuca : Manderemo a Salvini le fotografie delle telecamere e dei sistemi di sicurezza installati sulle ambulanze di #Napoli… - SkySport : ?? Scopriamo il nuovo acquisto del #Napoli ???? Sponsorizzato da #Hamsik e #Skriniar #SkyCalciomercato #SkySport… - matteosalvinimi : #Salvini su Piersanti #Mattarella: onore a chi sapeva di rischiare. Penso anche al giudice Livatino, a Falcone e Bo… -