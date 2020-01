"Lo spazio è un settore strategico". Il premier Conte parla con l'astronauta Luca Parmitano (Di venerdì 10 gennaio 2020) Carlo Lanna In una chiacchierata tra il presidente Conte e l'astronauta Luca Parmitano, si è discusso di ricerca, innovazione e tecnologia La ricerca scientifica e la "corsa" allo spazio sono settori a cui l’Italia sta dedicando grande attenzione e dove, l’attuale governo, intende continuare a puntare. Questo è in breve quanto si è discusso nel collegamento tra il presidente Giuseppe Conte e Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, a bordo della Stazione Spaziale internazionale. Un breve e accorato scambio di battute che ha permesso alle due personalità di parlare di alcuni argomenti caldi che interessano entrambi. Ovviamente, per sia per il Presidente che per Parmitano, questa chiacchierata è stata molto emozionante. "Benvenuto a bordo della Stazione Spaziale internazione", esordisce l’astronauta italiano nel salutare il premier Conte, collegato da Palazzo ... Leggi la notizia su ilgiornale

