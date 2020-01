L’ambulanza che soccorre i cani (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una città messicana è diventata un esempio nella cura dei cani che ne hanno più bisogno, quelli che hanno bisogno di cure urgenti e non possono raggiungere un centro veterinario che li tratta. L ‘ambudog è il primo servizio pubblico di ambulanze specializzato in cani in Messico e opera da quasi un anno nella città di San Luis Potosí, offrendo assistenza agli animali. È un servizio gratuito che opera nel comune di Soledad de Graciano Sánchez e che mira a curare i cani randagi che non solo soffrono, ma sono diventati una fonte di infezione per l’uomo e gli animali. Questi cani abbandonati o senzatetto di solito non hanno vaccinazioni e vivono nella spazzatura in cerca di cibo. Come riportato dal quotidiano El mexico, a San Luis de Potosí non solo hanno questo servizio ma hanno anche luoghi ... Leggi la notizia su bigodino

