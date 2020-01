Harry Hains, morto l'attore di American Horror Story: aveva 27 anni (Di venerdì 10 gennaio 2020) E' morto Harry Hains, aveva fatto qualche apparizione in American Horror Story e The Oa ed era il figlio di Jane Badler, indimenticata star di Visitors. aveva solo 27 anni, Harry Hains, il giovane attore morto questa settimana, il 7 gennaio. Harry era apparso in alcune serie tra cui American Horror Story e The OA, ma aveva problemi di tossicodipendenza e mentali, come ha spiegato sua madre Jane Badler in un post su Instagram. Jane Badler, a sua volta attrice - molti la ricorderanno per il suo ruolo dell'affascinante e cattivissima Diana in Visitors - ha dedicato un breve post e un'ampia galleria di foto alla scomparsa di Harry: "Il 7 gennaio mio figlio è morto. Era bellissimo, aveva 27 anni e aveva il mondo ai ... Leggi la notizia su movieplayer

Italia_Notizie : Harry Hains, muore a 27 anni la star di American Horror Story - TutteLeNotizie : Harry Hains, muore a 27 anni la star di American Horror Story - FQMagazineit : Harry Hains, muore a 27 anni la star di American Horror Story -