GF Vip, Serena Enardu e Pago: l’ex tentatore Alessandro rompe il silenzio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Serena Enardu e Pago del Grande Fratello Vip 4: interviene l’ex tentatore Alessandro Stasera andrà in onda la seconda puntata del GF Vip di Alfonso Signorini. E c’è grande attesa per il possibile confronto tra Pago e Serena Enardu. Difatti l’ex tronista si è presentata Mercoledì scorso in studio per annunciare di voler incontrare il suo ex per un chiarimento. A quel punto Signorini ha aperto un televoto per far decidere ai telespettatori se sia il caso o meno di farli incontrare stasera. Come si pronuncerà il pubblico? Chissà, intanto l‘ex tentatore di Temptation Island Vip, Alessandro Graziani, il quale è riuscito mesi fa a far scoppiare la coppia, ha voluto dire la sua su tutta questa faccenda. Cosa ha detto? A poche ore di distanza dal possibile confronto di stasera tra Serena Enardu e Pago, ha rivelato quanto segue su instagram: “Con lei è da parecchio ... Leggi la notizia su lanostratv

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Pago rivela: 'Serena Enardu mi ha detto di essere ancora innamorata di me', video - infoitcultura : Grande Fratello Vip 2020, nuovi ingressi e il verdetto su Serena Enardu: anticipazioni seconda puntata - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Serena Enardu nella bufera: 'Al Grande Fratello solo per avere consensi' -