Dramma su linea Roma-Viterbo: ragazzo muore travolto da treno (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma – Tragedia sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo, dove un ragazzo di 24 anni e’ morto dopo essere stato investito da un treno della linea Fl3. L’episodio si e’ verificato alle 7.30 circa, tra Bracciano e Oriolo Romano, nei pressi della stazione. Sul posto l’Autorita’ giudiziaria per i rilievi di rito, gli agenti della Polfer, quelli della Scientifica e il medico legale. Al vaglio i racconti del macchinista del convoglio e di eventuali testimoni. Secondo quanto ricostruito finora non si esclude l’ipotesi del gesto volontario da parte del 24enne. L'articolo Dramma su linea Roma-Viterbo: ragazzo muore travolto da treno proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

