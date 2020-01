Cagliari Milan: rossoblù in campo con la maglia del centenario (Di venerdì 10 gennaio 2020) Domani contro il Milan, il Cagliari scenderà in campo con una maglia speciale per festeggiare il centenario del club Cagliari-Milan darà il via alla 19ª giornata di Serie A, l’ultima del girone d’andata. I sardi, per l’occasione, scenderanno in campo con la nuova maglia speciale del centenario. A realizzare il completo gara in edizione limitata lo sponsor tecnico Macron. Come informa l’ANSA, la maglia “centenario”, a girocollo, è bianca ed è caratterizzata da due grandi bande, una verticale e una orizzontale, nelle quali il rosso e il blu si incrociano in una sorta di grande pennellata di colore, che in continuità si ritrova anche sul pantaloncino. Completano il kit gara i calzettoni, bianchi con banda rossoblù. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

