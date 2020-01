Bomba in una moschea in Pakistan: almeno 13 morti e 19 feriti (Di venerdì 10 gennaio 2020) È di almeno 13 morti il bilancio dell’esplosione di una Bomba in una moschea a Quetta, in Pakistan. L’attacco è avvenuto durante la preghiera serale. almeno 19 i feriti ricoverati nell’ospedale locale. Al momento l’attentato non è stato rivendicato. Leggi la notizia su notizie

