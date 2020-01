Benevento, automezzo si ribalta sulla Provinciale: paura per il conducente (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Incidente stradale questa mattina sulla strada Provinciale che da Benevento conduce a Sant’Angelo a Cupolo. Nei pressi del cimitero di Pastene un piccolo automezzo si è ribaltato probabilmente a causa del fondo stradale. Nulla di grave per il conducente ma si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per rimuovere il mezzo. L'articolo Benevento, automezzo si ribalta sulla Provinciale: paura per il conducente proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

Benevento automezzo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Benevento automezzo