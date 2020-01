A Vieni da me Ciccio Graziani commuove con la poesia per Gaetano Scirea scritta dopo un sogno (Foto) (Di venerdì 10 gennaio 2020) Passano gli anni ma il ricordo di Gaetano Scirea è sempre presente e ancora una volta a Vieni da me c’è qualcuno che lo ricorda. Nel programma di Caterina Balivo oggi c’è Ciccio Graziani che a stento riesce a trattenere l’emozione quando parla del suo vecchio compagno di calcio. “Quando parlo di Gaetano Scirea mi emoziono sempre” abbassa la testa e prova a continuare a parlare, ha una cosa da leggere ed è la poesia che ha scritto per lui un po’ di anni fa. Non sono versi come tutti gli altri e non solo perché Graziani non è mai stato capace di scrivere una poesia o qualcosa del genere ma perché è sicuro che a scriverla sia stato Gaetano. Una notte lo ha sognato, si è svegliato e ha svegliato anche sua moglie, aveva la sensazione che lui fosse lì con loro, non era un sogno come tutti gli altri. La moglie gli consiglia di tornare a dormire, ci ha provato ma senza riuscirci. LA poesia DI ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

