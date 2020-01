20 gennaio data della SVOLTA invernale? Le ultimissime novità (Di venerdì 10 gennaio 2020) Razionalità vorrebbe che, considerando tutti gli elementi meteo climatici a nostra disposizione, si continui sulla strada della prudenza. Prudenza perché in presenza di un Vortice Polare così intenso il condizionamento ai piani inferiori dell'atmosfera potrebbe inficiare i piani invernali. La presenza dell'Alta Pressione, già dalla fine del 2019, è testimonianza della vivacità del Vortice e del fatto che - come da letteratura - quando la magnitudo raggiunge certi livelli tutto il freddo resta intrappolato sul Circolo Polare Artico. Ciononostante abbiamo, da tempo, alcuni elementi che lasciano aperti degli spiragli invernali non indifferenti. In primis la troposfera. Ricordiamoci che ogni eventi stratosferico estremo parte dal basso, indi per cui con una troposfera così reattiva non possiamo escludere sorprese. Sorprese che in effetti potrebbero innalzare l'asticella del ... Leggi la notizia su meteogiornale

PolibaFrank : RT @sisinflab: #MasterDataScience Cercasi professionisti dei dati: Al @PolibaOfficial riparte il master in Data Science. ?? Iscrizioni ape… - JustBeMentalist : RT @MasterDSPoliba: Iscrizioni prorogate al 19 Gennaio. Manca sempre meno alla seconda edizione del Master in Data Science del Politecnico… - MasterDSPoliba : Iscrizioni prorogate al 19 Gennaio. Manca sempre meno alla seconda edizione del Master in Data Science del Politecn… -