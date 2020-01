Viene fondata la società della Lazio – 9 gennaio 1900 – VIDEO (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il 9 gennaio 1900 Viene fondata la società Podistica Lazio sotto la guida del sottufficiale dei Bersaglieri Luigi Bigiarelli La S.S. Lazio vede i suoi albori il 9 gennaio 1900 a Roma. Originariamente nota come società Podistica Lazio, si trasforma nel giro di breve tempo nell’attuale polisportiva nota soprattutto per la sua sezione calcistica. fondata da quindici atleti guidati dal sottufficiale dei Bersaglieri, Luigi Bigiarelli, è stata la prima società di calcio italiana a quotarsi in borsa, seguita da Roma e Juventus. Una storia ultracentenaria quella dei biancocelesti, che ha raccolto negli anni un discreto numero di trofei di valore nazionale e internazionale. Ha preso parte a 76 edizioni delle 87 disputate nella Serie A a girone unico, vincendo due campionati rispettivamente nel 1974 e nel 2000, quest’ultimo proprio in corrispondenza del ... Leggi la notizia su calcionews24

