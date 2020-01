Uomini e Donne anticipazioni oggi, Gemma esasperata: “Non mi sono fatta…” (Di giovedì 9 gennaio 2020) anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani furiosa con una dama del Trono Over La “pace” non è di casa a Uomini e Donne. Il terzo appuntamento con il Trono Over, che stando alle anticipazioni andrà in onda oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale5, vedrà di nuovo al centro della scena Gemma Galgani. La dama di Torino interverrà su Jean Pierre, sua vecchia frequentazione, e si scontrerà duramente con Aurora. In studio Jean Pierre confesserà di aver trovato la giusta alchimia con la dama che sarà invece molto titubante riguardo al proseguo della loro frequentazione a causa della differenza d’età. Gemma Galgani attaccherà duramente l’ex rivale in amore, contestando la sua incoerenza. Tra le due Donne ci sarà un acceso scontro che porterà Gemma Galgani ad alzarsi in piedi per ribadire ad Aurora: “Bella! Io non mi sono fatta umiliare”. Insomma, nonostante ... Leggi la notizia su lanostratv

