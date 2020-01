Trenord da incubo, guasto tra Porta Vittoria e Lancetti: ritardi nel Passante (Di giovedì 9 gennaio 2020) Treni in ritardo e cancellazioni nel Passante Ferroviario di Milano per un guasto agli impianti tra le stazioni Porta Vittoria e Lancetti. Rientro difficoltoso per i pendolari di Trenord, dopo lo sciopero di ieri che ha causato la cancellazione di decine di treni. Le ripercussioni del guasto di stasera arrivano anche sulla rete Ferrovienord con ritardi di 30 minuti per i treni che viaggino nel Passante Ferroviario in particolare per quello della S1 Lodi-Saronno e S2 Rogoredo-Seveso. Alcuni treni possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

