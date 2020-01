Silvio Horta, morto il creatore e sceneggiatore di Ugly Betty. Aveva 45 anni (Di giovedì 9 gennaio 2020) È morto all’età di 45 anni lo sceneggiatore e produttore televisivo statunitense di origine cubana Silvio Horta, creatore della serie tv di successo “Ugly Betty“. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella stanza di un motel a Miami, in Florida. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un suicidio. L’ideatore del popolare telefilm andato in onda sulla rete Abc dal 2006 al 2010, lanciando la carriera di America Ferrera, era nato il 14 agosto 1974 a Miami da genitori cubani e Aveva studiato alla New York University. Aveva lasciato New York per Los Angeles nel 1996 per lavorare come sceneggiatore di Hollywood. Tra i suoi lavori il film horror-thriller “Urban Legend” (1998), interpretato da Jared Leto. “Ugly Betty” era un adattamento della telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea“, di cui Horta è stato lo sceneggiatore e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

