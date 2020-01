Sci alpino: passetto indietro per l’Italia dello slalom a Madonna di Campiglio. Moelgg il migliore, Vinatzer con l’atteggiamento giusto (Di giovedì 9 gennaio 2020) Niente podio per l’Italia nella gara di casa di Madonna di Campiglio. Dopo i due consecutivi tra Val d’Isere e Zagabria, la squadra azzurra di slalom si ferma e ha come miglior piazzamento il nono posto di Manfred Moelgg. Un passo indietro sicuramente rispetto alla super prestazione sulle nevi croate, almeno guardando i risultati, anche se restano sei gli italiani che sono riusciti ad andare a punti. Il migliore, come detto, è stato Manfred Moelgg, alla sua seconda Top-10 consecutiva dopo l’ottavo posto conquistato a Zagabria (anche se era quinto dopo la prima manche). Il veterano della squadra azzurra si conferma in un ottimo stato di forma e ha sciato molto bene nella seconda manche lungo il Canalone Miramonti, recuperando ben sette posizioni rispetto alla sua prima prova. Chi ha sbagliato è Alex Vinatzer, ma l’atteggiamento mostrato è quello giusto. Un errore ... Leggi la notizia su oasport

