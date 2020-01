Jared Padalecki torna sul set di Supernatural con Jensen Ackles e Misha Collins per gli “ultimi 60 giorni” di riprese (Di giovedì 9 gennaio 2020) Jared Padalecki torna sul set di Supernatural con gli occhi gonfi di lacrime pronto a ricordarci che presto arriverà la parola fine. Le vacanze ci hanno riportato al passato tra maratone e nuove serie da iniziare e in molti hanno messo in stand by il fatto che presto dovremo dire addio a Supernatural ma anche all'allegra compagnia formata da Jared Padalecki, Jensen Ackles e Misha Collins. I tre sono pronti a rientrare a Vancouver "a casa" per gli ultimi 60 giorni insieme sul set della serie e i fan non possono far altro che tornare a disperarsi.The CW nei giorni scorsi ha rinnovato le sue serie, ben 13 show, e fa strano non vedere nella lista Arrow e Supernatural ma per loro è arrivato il momento di girarsi dall'altra parte e lasciare vacante il loro posto sia in tv che nel cuore dei fan. Per Stephen Amell si è trattato di otto, intensi, anni, ma per i fratelli Winchester quasi il ... Leggi la notizia su optimaitalia

