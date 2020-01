Iran: l’aereo caduto stava tornando indietro per un “problema” (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’aereo ucraino che trasportava 176 passeggeri caduto al suolo ieri stava tornando indietro per un “problema” Teheran: stava facendo dietrofront per un problema apparentemente tecnico l’aereo dell’ Ukraine international airlines che nella giornata di ieri è caduto a terra pochissimo dopo il decollo. Questo è quanto emerso dall’inchiesta Iraniana. Secondo la relazione dell’Organizzazione per l’aviazione civile … L'articolo Iran: l’aereo caduto stava tornando indietro per un “problema” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

