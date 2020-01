Harry e Meghan non sono i primi a rinunciare allo status reale (Di giovedì 9 gennaio 2020) (foto: Tolga Akmen/Getty Images) Il principe Harry e Meghan Markle, duchi del Sussex, hanno annunciato a sorpresa in un lungo comunicato su Instagram di voler diventare più indipendenti dalla famiglia reale britannica, rinunciando di fatto al loro status di reali senior. “Dopo molti mesi di riflessioni e discussioni interne” – ha scritto la coppia – “abbiamo deciso di fare un cambio, iniziando a ritagliarci in maniera graduale un nuovo ruolo all’interno di questa istituzione”. I commentatori reali hanno definito questa decisione “senza precedenti”. L’ex addetto stampa di Buckingham Palace, Dickie Arbiter, riporta il Guardian, lo ha paragonata all’abdicazione di Edoardo VIII, dicendo alla Bbc “che è l’unico precedente, ma non c’è stato nulla di simile nei tempi moderni”. Visualizza questo post su Instagram “After many ... Leggi la notizia su wired

