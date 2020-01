Don Matteo riparte con una morte shock (Di giovedì 9 gennaio 2020) La tomba di Caterina Cecchini - Don Matteo 12 La dodicesima stagione di Don Matteo è stata aperta da una triste notizia. Durante il primo episodio, i fan della serie hanno infatti appreso della morte di Caterina, la moglie del maresciallo Nino Cecchini (Nino Frassica). Un evento funereo che non era emerso dalle anticipazioni sulle nuove puntate e che ha scosso i telespettatori. Introdotta a partire dalla seconda stagione, Caterina ha avuto il volto, fin dalla sua prima apparizione, dell’attrice Caterina Sylos Labini. Profondamente gelosa, la signora Cecchini ha saputo essere, negli anni, una vera e propria spalla per il marito e lo ha supportato anche nei momenti più difficili, ad esempio in seguito alla morte – inserita nel buco narrativo tra l’ottava e la nona stagione – di Patrizia (Pamela Saino), la loro primogenita. Ad ogni modo, anche la dipartita di ... Leggi la notizia su davidemaggio

