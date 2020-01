Coppa Italia, il Torino ai quarti di finale. Il Genoa cede ai rigori (Di venerdì 10 gennaio 2020) Coppa Italia, i risultati di giovedì 9 gennaio 2020. Il Torino è la prima squadra ad approdare ai quarti di finale. Genoa sconfitto ai rigori. Torino – Coppa Italia, i risultati di giovedì 9 gennaio 2020. Il Torino è la prima squadra ad approdare agli ottavi di finale della competizione. Il Genoa, al termine di una partita molto combattuta, cede solamente dagli undici metri. (IL TABELLONE) Coppa Italia, Torino-Genoa: risultato, marcatori e tabellino Torino-Genoa 6-4 d.c.r. Marcatori: 14′ Favilli (G), 23′ De Silvestri (T)Sequenza rigori: Belotti (T) gol-Destro (G) gol; Millico (T) gol-Favilli (G) gol; Rincon (T) gol-Cassata (G) gol; Ola Aina (T) gol-Radovanovic (G) parato; Berenguer (T) gol Torino (3-5-2): Sirigu; Bonifazi (102′ N’Koulou), Bremer, Djidji; De Silvestri (81′ Ola Aina), Meité, Lukic (77′ Rincon), Laxalt; Berenguer; ... Leggi la notizia su newsmondo

