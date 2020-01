Teheran fa i conti con il consenso (scarso) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Misure proporzionate di legittima difesa nel rispetto dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite“ con queste parole di moderazione il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha commentato l’azione militare notturna condotta dalla Forze Armate di Teheran contro obiettivi americani in territorio iracheno.Sono parole politicamente significative e sono parole di equilibrio, quindi sono parole che possiamo accogliere con cauta soddisfazione, poiché preludono a uno scenario che potrebbe tenersi lontano dal quello tragico di una escalation mortale su larga scala.Però sono anche parole che segnano l’estrema debolezza del regime degli Ayatollah, debolezza che pochi in Occidente sono disposti a cogliere per quel diffuso senso di colpa (in larga parte immotivato e privo di solidi riscontri storici) che anima buona parte dei ... Leggi la notizia su huffingtonpost

nigno11 : Teheran fa i conti con il consenso (scarso) - NapoGi17 : RT @HuffPostItalia: Teheran fa i conti con il consenso (scarso) - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Teheran fa i conti con il consenso (scarso) -