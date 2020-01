Stangata navale. La Marina militare non bada a spese e stanzia oltre 5 miliardi per rifarsi la flotta. La Corte dei Conti approva il piano ma raccomanda un monitoraggio costante (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Via libera al piano di ammodernamento della flotta della Marina militare italiana. Il ministro Lorenzo Guerini può iniziare il nuovo anno senza troppi affanni. Ieri la Corte dei Conti ha approvato infatti il programma navale per la tutela della capacità marittima della difesa previsto con la legge di stabilità 2014. Per i magistrati della sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, “lo stato di attuazione degli interventi è in linea con lo sviluppo del programma” e “la capacità di spesa appare complessivamente adeguata in relazione agli stanziamenti annuali disponibili”. Nessun intoppo insomma su progetti per cui sono stati stanziati quasi cinque miliardi e mezzo di euro. Per l’esattezza circa 5,4 miliardi. Con risorse utilizzate mediante erogazione diretta da parte del Mise su richiesta di liquidazione del Ministero della difesa, per realizzare ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

