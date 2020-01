Somalia, attentato a Mogadiscio: almeno 4 morti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma, 8 gen. (askanews) – Un’autobomba è esplosa a Mogadiscio, in Somalia, in prossimità del Parlamento, durante i controlli di sicurezza a un checkpoint: almeno quattro persone sono morte, secondo fonti mediche citate dalla radio somala Dalsan. Il servizio di soccorso Aamin Ambulance ha annunciato di essere sul posto “per aiutare le vittime”. Leggi la notizia su notizie

