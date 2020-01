Sky: Napoli-Demme affare fatto. (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sara Diego Demme il primo colpo per la mediana del nuovo Napoli firmato Gattuso. Secondo i colleghi di Sky Sport infatti il classe 91′ che da tempo sognava di poter approdare in Serie A, ha chiuso con il club azzurro. Demme è atteso già questa sera in Italia, per poter effettuare le visite mediche e firmare il contratto con la società di De Laurentiis. Le cifre che filtrano parlano di 2 milioni a stagione per i prossimi 4 anni. Gattuso lo vorrebbe convocato già per la Lazio L'articolo Sky: Napoli-Demme affare fatto. ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

