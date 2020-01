Salerno, Centrale del Latte conferma fusione completa con Newlat e tranquilizza: “La produzione non cambia” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Dopo indiscrezioni che erano circolate nei giorni scorsi arriva in un comunicato stampa ufficiale la conferma che la Centrale del Latte di Salerno ha completato l’iter di fusione con la Newlat Food S.p.A.. Dal 1° gennaio 2020, infatti, l’Azienda è entrata a far parte della Newlat Food S.p.A., uno dei principali gruppi italiani nel settore agroalimentare, dallo scorso ottobre quotata in borsa e già dal 2015 titolare della Centrale del Latte. Come avvenuto sino ad oggi, la nuova società lascerà piena autonomia alla Centrale del Latte in termini di produzione, politiche commerciali, di approvvigionamento delle materie prime e politiche occupazionali, con l’indubbio vantaggio di potere contare su di un Gruppo che l’aprirà a mercati nazionali, al fianco di brand storici del lattiero caseario quali: Polenghi, Giglio, Matese, Optimus, Torre ... Leggi la notizia su anteprima24

dopo 90 anni di vita scompare ufficialmente la società Centrale del Latte di Salerno, che viene fusa con la Newlat Food, che ha sede legale a Reggio Emilia. Come riporta lacittàdiSalerno.it, la società è subentrata a quella campana dal primo gennaio, "in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla società incorporata". La Centrale del Latte però continuerà a mantenere, a tutti gli effetti, la sua autonomia e il suo organico.

