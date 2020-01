Napoli, c’è un nemico in più da combattere: il San Paolo ora è un tabù (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa data è molto più lontana di quanto possa sembrare, quel 19 ottobre il tecnico era Carlo Ancelotti e la distanza dal vertice non era nemmeno così siderale. Il Napoli batte il Verona al San Paolo, segna Milik due volte per un successo meno limpido di quanto dica il 2-0 finale. Resta quella l’ultima vittoria degli azzurri in campionato davanti al proprio pubblico, si fa per dire amico. Nel mezzo è da salvare solo il passaggio del turno in Champions League, per quanto riguarda il campionato, invece, solo note dolenti: due pareggi, tre ko, un ruolino di marcia da retrocessione, e lo scossone in panca che non sembra, ci si augura al momento, non aver dato frutti e successi sperati. Nel complesso, Gattuso sta facendo peggio del suo predecessore. E ‘Ringhio’ lo ha detto proprio al termine della gara con l’Inter, “in questo momento ... Leggi la notizia su anteprima24

zazoomnews : Napoli dove sono i rinforzi? E c’è addirittura il rischio beffa - #Napoli #rinforzi? #addirittura - sscalcionapoli1 : Gli incroci campionato-Champions: per il Barça c'è Real tra andata e ritorno col Napoli - BebaPorcaro : @MacoPorcaro Eh nn c’è Napoli -