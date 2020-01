Milan, Ibrahimovic alla ricerca del gol: ci proverà col Cagliari (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Milan, Ibrahimovic desideroso di tornare al gol con la maglia rossonera. Lo svedese ci proverà la prossima giornata contro il Cagliari alla sua prima volta in Italia fu subito gol. Era il 12 settembre 2004. Lampi finali di estate squarciati dal debutto con la maglia della Juventus di Zlatan Ibrahimovic. Prima presenza, da subentrato, agli ordini di Fabio Capello e una conclusione potente a gelare Castellazzi. Così l’asso svedese si presentò in Italia, prima di iniziare a fare incetta di trofei tra Juve, Inter, Milan e, all’estero, Barcellona, Psg, Manchester United e Stati Uniti. Il ritorno da rossonero non ha invece portato così tanta fortuna. Quasi 40 minuti concessi da Pioli ma nessun acuto e uno 0-0 finale nel pareggio contro la Sampdoria. Ma Ibrahimovic, si sa, non ama farsi attendere, soprattutto se l’appuntamento è con il gol. Per questo i bookmakers credono ... Leggi la notizia su calcionews24

