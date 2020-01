Meghan Markle, il piano del Palazzo per esiliarla con Harry (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Meghan Markle e Harry non sono strategici per i progetti futuri della Famiglia Reale. Questo è quello che la coppia avrebbe confidato agli amici più cari. Fonti vicine ai Sussex avrebbero rivelato che Harry e Meghan si sentono messi da parte dal Palazzo che si sta concentrando su Carlo e William, da qui la decisione di lasciare l’Inghilterra per due mesi, saltando tutti gli impegni di Corte durante le Feste natalizie. I Duchi si sono rifugiati in Canada dove addirittura pensano di trasferirsi definitivamente, o per un lungo periodo, perché a Londra si sentono sempre più isolati, non essendo il loro lavoro centrale per la Monarchia. Una strategia, quella di Buckingham Palace, che appare scontata. In fondo, Carlo e William sono destinati a salire al trono, mentre difficilmente Harry erediterà lo scettro, anche perché prima di lui in linea di successione ci sono i nipoti George, ... Leggi la notizia su dilei

