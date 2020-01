Locri, vanno a convivere: dopo 24 ore lui la accoltella 14 volte (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un giovane di 18 anni è stato arrestato a Locri (Reggio Calabria) per aver accoltellato almeno 14 volte la compagna con la quale era andato a convivere solo poche ore prima. I carabinieri lo hanno trovato nascosto in una intercapedine del sottotetto dell’abitazione, con i vestiti ancora intrisi di sangue. A distanza di circa 24 ore dalla decisione di andare a vivere insieme un giovane appena maggiorenne ha ripetutamente colpito a coltellate la compagna. L’uomo, Giancarlo M., diciottenne calabrese, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Locri (Reggio Calabria) con l’accusa di tentato omicidio della donna. La vittima è una donna di ventisette anni di origini cubane. La donna è stata colpita con almeno quattordici coltellate al torace e all’addome. I carabinieri sono intervenuti poco dopo la mezzanotte in un condominio di Locri dove hanno trovato, riversa sul ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

