Lo Statuto dei Lavoratori compie 50 anni, rivoluzione copernicana del diritto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nonostante le modifiche subite, la legge 300 del 1970 rimane l'ossatura delle norme in materia di lavoro Leggi la notizia su today

Robertus976 : RT @PaoloStern: Come riconoscere un sistema senza idee su occupazione e mercato del #lavoro? Se riprende a parlare di #art18 a 50 anni dall… - Luisella49 : RT @PaoloStern: Come riconoscere un sistema senza idee su occupazione e mercato del #lavoro? Se riprende a parlare di #art18 a 50 anni dall… - PaoloStern : Come riconoscere un sistema senza idee su occupazione e mercato del #lavoro? Se riprende a parlare di #art18 a 50 a… -