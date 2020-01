La chiusura di BH90210, lo spinoff di Empire, i ritorni di 24 e Prison Break e nessun revival di The OC, il punto FOX (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Due volte l'anno, in estate e in inverno, i vertici dei network, i produttori, gli attori si incontrano con i giornalisti negli appuntamenti del TCA (Television Critcs Association) press tour per presentare nuovi show e parlare del futuro della rete.Negli ultimi mesi il canale americano Fox è completamente cambiato. Rimasto in mano alla famiglia Murdoch dopo l'acquisizione di Disney del gruppo 20th Fox Tv, Fox è diventato un canale indipendente, slegato dagli studios, deciso a sviluppare una programmazione costruita intorno a eventi live come football e wrestling, grandi show come The Masked Singer/Il cantante mascherato (che sta per avere un suo spinoff sulla danza) e un pugno di serie tv.La chiusura di BH90210, lo spinoff di Empire, i ritorni di 24 e Prison Break e nessun revival di The OC, il punto FOX pubblicato su TVBlog.it 08 gennaio 2020 09:55. Leggi la notizia su blogo

