Iran, Cnn: “Usa informati prima dell’attacco, Teheran non ha voluto fare vittime”. Il ministro Zarif: “Azione legittima secondo Carta Onu” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Avremmo potuto farlo e non l’abbiamo fatto”. È questo il messaggio che porta con sé l’attacco compiuto dall’Iran in Iraq contro due basi che ospitano le truppe americane e quelle della coalizione. Una pioggia di cruise e di missili balistici a corto raggio che ha intenzionalmente mancato il bersaglio e ha evitato di fare vittime. Come riferisce la Cnn, cresce all’interno dell’amministrazione Usa la convinzione che l’attacco dell’Iran sia stato di fatto un primo colpo volutamente ‘a vuoto‘. Questa, dicono ancora le fonti citate dall’emittente, sarebbe “una mossa intelligente” da parte degli Iraniani che avrebbero dimostrato di avere “più da perdere” che guadagnare uccidendo americani. Subito dopo la notizia dell’attacco, il ministro degli Esteri di Teheran, Mohammad Javad Zarif ha sottolineato che ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Tg3web : ?? Ci sono vittime nell'attacco missilistico lanciato dall'#Iran contro due basi che ospitano militari statunitensi… - RedattoreSocial : L'#Iran avrebbe colpito le basi in #Iraq assicurandosi prima che i raid non provocassero vittime, in particolare st… - silvano46 : RT @GiulioTerzi: .@LorenzoZacchi:Cresce all'interno dell'amministrazione #Usa la convinzione che nei suoi attacchi missilistici di ieri l'#… -