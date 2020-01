Incidente ad Albano Laziale, 27enne ubriaco si schianta su tre auto in sosta (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Intorno alle 23 della scorsa sera un ragazzo di 27 anni, ubriaco, ha sbandato con la sua auto, una Lancia Musa, e si è schiantato contro diverse vetture parcheggiate in via Olivella ad Albano Laziale e poi ha terminato la sua corsa contro un muro di recinzione. Leggi la notizia su roma.fanpage

