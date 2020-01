Il Boeing 737 della Ukraine Airlines caduto a Teheran (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un Boeing 737 della Ukraine Airlines è precipitato al suolo dopo il decollo all’aeroporto internazionale di Teheran Imam-Khomeini. A bordo c’erano 180 persone, tra equipaggio e passeggeri. Una fonte ufficiale a Farsnews ha dichiarato che il velivolo è caduto per un problema tecnico. Il Boeing 737 della Ukraine Airlines caduto a Teheran Sarebbe stato un problema tecnico la causa del disastro aereo che ha visto protagonista un volo della Ukraine Airlines subito dopo il decollo dall’aeroporto di Teheran. Lo ha confermato una fonte ufficiale a Farsnews. WATCH: Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran pic.twitter.com/7cQMLF6bkY — BNO News (@BNONews) January 8, 2020 In serata le autorità americane avevano imposto ‘restrizioni d’emergenza’ nello spazio aereo sul Golfo Persico. Lo riporta l’agenzia Bloomberg ... Leggi la notizia su nextquotidiano

martuscellisimo : L'agenzia giordana Al Hadath afferma che il Boeing 737 sarebbe stato abbattuto accidentalmente da un missile iraniano. - martuscellisimo : Un Boeing 737 con 180 passeggeri diretto in #Ucraina è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Teheran,… - gb46290720 : RT @ValentinaInLA: #BREAKING un Boeing 737 con a bordo 180 persone tra passeggeri e equipaggio si è schiantato in Iran dopo il decollo. Lo… -