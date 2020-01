I vip in aiuto dell'Australia, Elton John: "Mi si spezza il cuore" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Serena Granato Tra i vip che hanno fatto donazioni per aiutare l'Australia ad uscire dall'emergenza degli incendi boschivi, Elton John ha donato un milione di dollari Sono immagini apocalittiche e al contempo sconcertanti quelle degli incendi boschivi in Australia, verificatisi a partire dallo scorso settembre 2019. Complici degli incendi, in larga parte dolosi, sono anche alcuni agenti atmosferici. Come il gran caldo, i forti venti e la mancanza di piogge, che hanno messo in ginocchio il Paese interessato. E, secondo le ultime stime giunte dal Wwf Australia, potrebbe essere scomparsi un miliardo di animali e sarebbero stati bruciati almeno 8,4 milioni di ettari, una porzione del territorio pari per dimensioni all'intera Austria. E i personaggi famosi non sono rimasti a guardare. Preghiere, accorati appelli ambientalisti e soprattutto donazioni sono emersi in rete e vedono ... Leggi la notizia su ilgiornale

laurelcms : Scusate l'intromissione, ma i vip sanno dei giochi di ruolo non so come prendere questa cosa aiuto - poisonedmat : raga pls aiuto CERCO UN BIGLIETTO PER I 5SOS VIP STANDING A MILANO IL 29 MAGGIO figa, fino a ieri ce ne erano e or… - smalltimedreams : Adesso il twitter vip mi uccide perchè ho usato quell’aggettivo aiuto -